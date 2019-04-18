Фоньини: рад наконец-то обыграть Зверева

Итальянский теннисист Фабио Фоньини, обыгравший Александра Зверева со счётом 7:6 (8:6), 6:1 в третьем круге турнира в Монте-Карло, после матча был переполнен эмоциями от своего успеха и заявил, что рад наконец-то одержать победу над немцем.



«Я действительно счастлив, потому что всегда проигрывал ему. Это тоже был тяжёлый матч. Сейчас Зверев третья ракетка мира, он показывает свой лучший теннис. Я действительно счастлив», – приводит слова итальянца сайт ATP.



За выход в полуфинал Фоньини поспорит с хорватом Борной Чоричем, сломившим сопротивление Пьера-Юга Эбера – 6:4, 6:2.



«Чорич — действительно хороший боец. Он сражается на корте и выиграл много матчей в прошлом году. Пока я наслаждаюсь своей сегодняшней победой, но мне надо будет восстановиться. Самое главное сейчас хорошо отдохнуть», — добавил Фоньини.

Надаль хочет дюжину. Кто помешает испанцу в очередной раз завоевать Монте-Карло? На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Италией за место в элите.