Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Фоньини: рад наконец-то обыграть Зверева

Фоньини: рад наконец-то обыграть Зверева
Теннис / ATP

Итальянский теннисист Фабио Фоньини, обыгравший Александра Зверева со счётом 7:6 (8:6), 6:1 в третьем круге турнира в Монте-Карло, после матча был переполнен эмоциями от своего успеха и заявил, что рад наконец-то одержать победу над немцем.

«Я действительно счастлив, потому что всегда проигрывал ему. Это тоже был тяжёлый матч. Сейчас Зверев третья ракетка мира, он показывает свой лучший теннис. Я действительно счастлив», – приводит слова итальянца сайт ATP.

За выход в полуфинал Фоньини поспорит с хорватом Борной Чоричем, сломившим сопротивление Пьера-Юга Эбера – 6:4, 6:2.

«Чорич — действительно хороший боец. Он сражается на корте и выиграл много матчей в прошлом году. Пока я наслаждаюсь своей сегодняшней победой, но мне надо будет восстановиться. Самое главное сейчас хорошо отдохнуть», — добавил Фоньини.

Надаль хочет дюжину. Кто помешает испанцу в очередной раз завоевать Монте-Карло?
На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Италией за место в элите.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент