Мойя: Надаль больше не ребёнок, он превратился в мужчину

Карлос Мойя, тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля, поделился мыслями об эволюции 17-кратного победителя турниров «Большого шлема».



«Надаль больше не ребёнок, он превратился в мужчину. В конце дня он может вновь вернуться в состояние ребёнка, однако теперь он уже осознаёт многие вещи.



Когда живёшь с ним, ежедневно проводишь много часов рядом с ним, то на многое начинаешь смотреть иначе. Рафа голоден до побед, у него есть такое желание и преданность, которые я видел лишь в нескольких людях. В этом ключ к успеху. Надаль стремится быть здоровым. Оставаясь одним из лучших, он, как никто другой, работает на тренировках.



Надаль обладает преимуществом умного мышления на корте. Оно досталось ему не случайно, а в результате долгой и усердной работы», — приводит слова специалиста Tennis World USA.