Шарапова: восстановление плеча идёт очень хорошо, но пока я не готова

Россиянка Мария Шарапова прокомментировала собственное решение сняться с соревнований в Штутгарте (Германия). Теннисистка продолжает восстановление от травмы плеча.



«Прошу прощения перед всеми моими немецкими болельщиками, которые собрались приехать в Штутгарт и посмотреть на мою игру.



Восстановление идёт очень хорошо, но пока я не готова к тому, чтобы соревноваться на высоком уровне», – цитирует Шарапову пресс-служба соревнований в официальном «твиттере» Porsche Tennis Grand Prix.



В текущем сезоне 31-летняя теннисистка приняла участие в трёх турнирах, два из которых не сумела доиграть из-за травмы плеча. В восьми сыгранных матчах Мария одержала шесть побед. На Открытом чемпионате Австралии Шарапова дошла до четвёртого круга, где уступила хозяйке соревнований Эшли Барти.



Турнир в Штутгарте (Германия) пройдёт в период с 22 до 28 апреля.



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