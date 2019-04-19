Сегодня, 19 апреля, состоится четвертьфинальный матч турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло, в котором сыграют серб Новак Джокович, посеянный под первым номером, и россиянин Даниил Медведев (10). Начало поединка запланировано на 13:30 мск.



По личным встречам впереди первая ракетка мира — 3-0.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Джокович — Медведев в Монте-Карло.



Победитель этого поединка за выход в финал поспорит либо с сербом Душаном Лайовичем, либо с итальянцем Лоренцо Сонего (Q).



Действующим победителем этих соревнований является испанский теннисист Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он обыграл японца Кея Нисикори со счётом 6:3, 6:2.

Медведев: всё идеально