Джокович: по ходу первого сета мне удалось сломить сопротивление Фритца

Сербский теннисист Новак Джокович, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло под первым номером, прокомментировал выход в четвертьфинал. В третьем круге он обыграл представителя США Тейлора Фритца со счётом 6:3, 6:0.

«Играть в таких условиях нелегко. Тейлор действует очень быстро. У него мощная подача, он выполняет плоские удары. Не могу сказать, что его игра отлично подходит для грунта, но на этом турнире он выступил отлично.

В первом сете у нас было 5-6 упорных геймов. По ходу первой партии мне удалось сломить его сопротивление. После этого игра складывалась в мою пользу и я чувствовал себе комфортнее", — приводит слова Джоковича официальный сайт тура.

За выход в полуфинал Джокович поспорит с россиянином Даниилом Медведевым.