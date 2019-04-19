Потапова и Тревизан откроют плей-офф Мировой группы II Fed Cup Россия – Италия

В легкоатлетическом манеже ЦСКА прошла жеребьёвка, определившая порядок выхода теннисисток на матч плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации Россия – Италия. Капитаны команд Игорь Андреев и Татьяна Гарбин номинировали на одиночные поединки Анастасию Павлюченкову, Анастасию Потапову, Мартину Тревизан и Жасмин Паолини.



Завтра, 20 апреля, в 14:30 первыми на корт выйдут Потапова – Тревизан, следом сыграют Павлюченкова – Паолини.



21 апреля матчи начнутся в 14:00. Сначала две одиночки — Павлюченкова – Тревизан и Потапова – Паолини, а затем парная комбинация, на которую номинированы Дарья Касаткина/Наталья Вихлянцева – Элизабетта Коччаретто/Сара Эррани.

Напомним, по регламенту соревнований капитаны команд могут вносить изменения в составе участников воскресных поединков из числа запасных. Пятые игроки в составах команд – Влада Коваль и Камила Джорджи, передаёт корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.