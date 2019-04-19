ФТР: желаем Шараповой здоровья, которое ей сейчас необходимо

Федерация тенниса России на своём официальном сайте поздравила с 32-м днём рождения пятикратную победительницу турниров «Большого шлема», бывшую первую ракетку мира Марию Шарапову.

Уроженка Нягани является победительницей 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде). В составе сборной России Мария выиграла Кубок Федерации в 2008 году. В 2012 году на Олимпиаде в Лондоне Шарапова стала серебряным призёром в одиночном разряде.

«Мы поздравляем Машу с её праздником и желаем крепкого здоровья, которое ей сейчас необходимо, чтобы вернуться на корт, долгих лет жизни, удачи в спорте и во всех её начинаниях», — говорится в поздравлении.

Вчера, 18 апреля, Шарапова снялась с турнира в Штутгарте из-за травмы плеча.