Гарбин: у Джорджи возникли проблемы физического характера

Капитан сборной Италии Татьяна Гарбин прокомментировала отсутствие Камилы Джорджи в заявке на одиночные матчи плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации с командой России.

«У Камилы проблемы физического характера. Она очень хотела выступить, но не смогла. На самом деле сборная Италии показывала свои лучшие результаты именно на грунтовом покрытии. И мы очень довольны, что здесь уложен грунт. Да, мы немного удивлены таким выбором хозяев. Возможно, он был продиктован тем, что сейчас начинается сезон грунтовых турниров и теннисисткам нужно как можно более комфортно перейти к одиночным соревнованиям.

Я немного удивлена отсутствием в заявке на субботние одиночки Дарьи Касаткиной, но у сборной России много сильных игроков, к тому же капитан российской команды лучше знает о готовности каждого из своих игроков, и это его выбор.

Поскольку матч может стать переходным к новому формату соревнований, это может стать для нас дополнительной мотивацией. К тому же вы знаете, что наши игроки в матчах за сборную Италии всегда выкладываются на корте больше, чем они могут», — передаёт слова Гарбин корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.