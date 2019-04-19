Полуфинал КФ Франция — Румыния откроется встречей Младенович — Халеп

В Руане (Франция) состоялась жеребьёвка полуфинала Кубка Федерации, в котором сыграют женские сборные Франции и Румынии. Завтра, 20 апреля, первыми на корт выйдут Кристина Младенович и Симона Халеп. Затем сыграют Каролин Гарсия и Михаэла Бузэрнеску.



21 апреля состоятся матчи Каролин Гарсия — Симона Халеп, Кристина Младенович — Михаэла Бузэрнеску, а также парная встреча Каролин Гарсия/Кристина Младенови — Ирина Бегу/Моника Никулеску.



В четвертьфинале соревнований сборная Румынии одолела действующих чемпионок чешек — 3-2, а команда Франции победила бельгиек — 3-1.



Сборная России в плей-офф Мировой группы II сыграет с командой Италии в Москве.



В финале минувшего розыгрыша сборная Чехии обыграла американок — 3-0.

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