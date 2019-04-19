Стали известны результаты жеребьёвки матча Чехия-Канада в Кубке Федерации

В Простеёве (Чехия) состоялась жеребьёвка матча плей-офф Мировой группы I Кубка Федерации, в котором сыграют женские сборные Чехии и Канады. Завтра, 20 апреля, первыми на корт выйдут Каролина Мухова и Ребекка Марино. Затем сыграют Маркета Вондроушова и Лейла Фернандес.



21 апреля состоятся матчи Маркета Вондроушова — Ребекка Марино, Каролина Мухова — Лейла Фернандес, а также парная встреча Мари Бузкова/Барбора Крейчикова — Габриэла Дабровски/Шарон Фичмэн.



Сборная России в плей-офф Мировой группы II сыграет с командой Италии в Москве.



В 2018 году победителем Кубка Федерации стала сборная Чехии, обыгравшая в финале американок — 3-0. В четвертьфинале нынешнего розыгрыша чешки проиграли румынкам — 2-3.

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