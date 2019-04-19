Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Бирмингем» — «Дерби Каунти». 19 апреля. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Медведев обыграл первую ракетку мира Джоковича в 1/4 финала «Мастерса» в Монако

Медведев обыграл первую ракетку мира Джоковича в 1/4 финала «Мастерса» в Монако
Теннис / ATP

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло под 10-м номером, пробился в полуфинал, обыграв представителя Сербии Новака Джоковича (1) со счётом 6:3, 4:6, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 20 минут.

Даниил трижды подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету первой ракетки мира 4 эйса, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Джокович — Медведев в Монте-Карло.

За выход в финал Медведев поспорит с сербом Душаном Лайовичем.

Действующим победителем этих соревнований является испанский теннисист Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он обыграл японца Кея Нисикори со счётом 6:3, 6:2.

19 апреля 2019 года, пятница. 14:20 МСК
Монте-Карло. 1/4 финала
Матч окончен
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
1 : 2
Даниил Медведев
14
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
1 2 3
           
3 6 2
6 4 6
           
Медведев: всё идеально
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент