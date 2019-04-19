Медведев снялся с парного турнира в Монте-Карло после победы над Джоковичем

Россиянин Даниил Медведев принял решение сняться с парного «Мастерса» в Монте-Карло, где в дуэте с Марсело Демолинером он добрался до четвертьфинала. Их соперники М. Гонсалес (Аргентина) и О. Себальос (Аргентина) прошли в полуфинал без борьбы.



Причиной такого решения, вероятно, стала усталость – сегодня Даниил провёл на корте 2 часа 20 минут в четвертьфинальной встрече одиночных соревнований. Итогом матча стала победа над первой ракеткой мира из Сербии Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.

Следующим соперником Медведева станет соотечественник Джоковича Душан Лайович.



Напомним, действующим чемпионом престижных соревнований в Монте-Карло является испанец Рафаэль Надаль, который в эти минуты проводит свой четвертьфинальный поединок с аргентинцем Гидо Пельей. С испанцем Медведев может встретиться лишь в финале.