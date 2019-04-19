Даниил Медведев впервые обыграл представителя «Большой тройки»

Победа россиянина Даниила Медведева в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло стала для него первой в матчах с представителями «Большой тройки» (Роджео Федерер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович). Напомним, 23-летний теннисист оказался сильнее первой ракетки мира из Сербии со счётом 6:3, 4:6, 6:2.



Ранее Медведев трижды встречался с Новаком Джоковичем (поражения в Кубке Дэвиса, Истбурне-2017 и Australian Open-2019) и трижды – с Роджером Федерером (Шанхай, Базель-2018, Майами-2019). С Рафаэлем Надалем Даниил не играл.



За выход в крупнейший для себя финал россиянин поборется с представителем Сербии Душаном Лайовичем. Напомним, Медведев впервые в карьере прошёл на турнирах категории «Мастерс» дальше третьего раунда.

Медведев обыграл первую ракетку мира Джоковича в 1/4 финала «Мастерса» в Монако