Джокович – о Медведеве: он очень прибавил и заслуживает быть там, где находится

Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович прокомментировал своё поражение в четвертьфинальном матче турнира в Монте-Карло. Он уступил россиянину Даниилу Медведеву со счётом 3:6, 6:4, 2:6.



«У Даниила очень плотный, очень хороший бэкхенд. Он не делает много ошибок с него. К тому же он отправляет мяч очень низко над сеткой и глубоко в корт.



В такой ветреный день, как сегодня, условия меняются практически в каждом гейме. Тяжело найти ритм, особенно когда это не даёт сделать соперник. По сравнению с прошлым годом Медведев значительно улучшил своё передвижение по корту. Он определённо заслуживает того, чтобы быть там, где он находится», – цитирует Джоковича официальный сайт АТР.



За выход в крупнейший для себя финал россиянин поборется с представителем Сербии Душаном Лайовичем. Напомним, Медведев впервые в карьере прошёл на турнирах категории «Мастерс» дальше третьего раунда.

Медведев обыграл первую ракетку мира Джоковича в 1/4 финала «Мастерса» в Монако