Касаткина: «Игры престолов» не хочу даже начинать смотреть. Кайфую от «Интернов»

Первая ракетка России Дарья Касаткина рассказала о своём отношении к известным сериалам и фильмам.

«Сериалы? Все их смотрят. Я люблю российские. Когда я говорю многим знакомым, что смотрю наши сериалы, это вызывает недоумение. А я кайфую. «Интернов» я пересмотрела уже раза три. Смотрю почти все наши сериалы, которые сейчас выходят, даже если рецензия не очень хорошая. Досматриваю «Содержанки», классный сериал.

Я вообще, как уже стало очевидно, люблю наш кинематограф во всех его проявлениях. Мои любимые фильмы – «Легенда № 17» и все части «О чём говорят мужчины». Там даже шутки свои, они ближе. А вот зарубежные как-то не заходят.



«Игры престолов»? Я вообще не понимаю, что там происходит. Не хочу даже начинать, вдруг понравится, я же не оторвусь, а там столько сезонов. Я как-то посмотрела первую серию, но не зацепило. Ну и ладно…» – цитирует Касаткину пресс-служба Федерации тенниса России.

Напомним, в ближайшие выходные Дарья в составе сборной России сыграет с командой Италии. Сборные поспорят за право выступать в Мировой группе II Кубка Федерации.

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