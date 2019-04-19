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Надаль в непростом матче обыграл Пелью и вышел в полуфинал турнира в Монте-Карло

Надаль в непростом матче обыграл Пелью и вышел в полуфинал турнира в Монте-Карло
Теннис / ATP

Испанец Рафаэль Надаль (2) в четвертьфинальном матче турнира в Монте-Карло в двух сетах нанёс поражение представителю Аргентины Гидо Пелье со счётом 7:6 (7:1), 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 21 минута. Стоит отметить, что по ходу первой партии Пелья вёл с двумя брейками.

Вторая ракетка мира отметился 4 эйсами, допустил 3 двойные ошибку и реализовал 7 брейк-пойнтов из 13. Пелья выполнил 1 подачу навылет, допустил 3 двойные ошибки и оформил 5 брейков.

За выход в финал соревнований Надаль поборется с победителем пары Фабио Фоньини (Италия) – Борна Чорич (Хорватия, 9).

Турнир категории «Мастерс» пройдёт на грунтовых кортах Монте-Карло с 14 по 21 апреля. Надаль является действующим чемпионом соревнований. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл японца Кея Нисикори со счётом 6:3, 6:2.

19 апреля 2019 года, пятница. 17:00 МСК
Монте-Карло. 1/4 финала
Матч окончен
Гидо Пелья
35
Аргентина
Гидо Пелья
Г. Пелья
0 : 2
Рафаэль Надаль
2
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
1 2 3
           
6 1 3  
7 7 6  
           
Надаль хочет дюжину. Кто помешает испанцу в очередной раз завоевать Монте-Карло?
На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Италией за место в элите.
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