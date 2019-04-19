Надаль в непростом матче обыграл Пелью и вышел в полуфинал турнира в Монте-Карло

Испанец Рафаэль Надаль (2) в четвертьфинальном матче турнира в Монте-Карло в двух сетах нанёс поражение представителю Аргентины Гидо Пелье со счётом 7:6 (7:1), 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 21 минута. Стоит отметить, что по ходу первой партии Пелья вёл с двумя брейками.



Вторая ракетка мира отметился 4 эйсами, допустил 3 двойные ошибку и реализовал 7 брейк-пойнтов из 13. Пелья выполнил 1 подачу навылет, допустил 3 двойные ошибки и оформил 5 брейков.



За выход в финал соревнований Надаль поборется с победителем пары Фабио Фоньини (Италия) – Борна Чорич (Хорватия, 9).



Турнир категории «Мастерс» пройдёт на грунтовых кортах Монте-Карло с 14 по 21 апреля. Надаль является действующим чемпионом соревнований. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл японца Кея Нисикори со счётом 6:3, 6:2.