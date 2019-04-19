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Гёргес одолела Марцинкевич, Германия повела у Латвии 2:0 в матче Кубка Федерации

Гёргес одолела Марцинкевич, Германия повела у Латвии 2:0 в матче Кубка Федерации
Теннис / Кубок Федерации

Немецкая теннисистка Юлия Гёргес одержала победу над представительницей Латвии Дианой Марцинкевич в матче Мировой группы II Кубка Федерации. 17-я ракетка мира победила в трёх партиях – 6:4, 4:6, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 59 минут. На счету Гёргес 8 эйсов, 3 двойные ошибки и 6 брейков. Её соперница отметилась 3 подачами навылет, 7 двойными ошибками и 4 реализованными брейк-пойнтами.

Напомним, сборные Латвии и Германии сражаются за право остаться в Мировой группе командного турнира.

В первом матче игрового дня латвийка Елена Остапенко уступила немке Андреа Петкович со счётом 5:7, 4:6. Стоит отметить, что лидер сборной Германии Анжелика Кербер пропускает матчи из-за болезни.

19 апреля 2019 года, пятница. 18:10 МСК
Кубок Федерации. Мировая группа. Плей-офф
Матч окончен
Диана Марцинкевич
Латвия
Диана Марцинкевич
Д. Марцинкевич
1 : 2
Юлия Гёргес
Германия
Юлия Гёргес
Ю. Гёргес
1 2 3
           
4 6 1
6 4 6
           
Остапенко уступила Петкович в матче Кубка Федерации
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