Гёргес одолела Марцинкевич, Германия повела у Латвии 2:0 в матче Кубка Федерации

Немецкая теннисистка Юлия Гёргес одержала победу над представительницей Латвии Дианой Марцинкевич в матче Мировой группы II Кубка Федерации. 17-я ракетка мира победила в трёх партиях – 6:4, 4:6, 6:2.



Продолжительность матча составила 1 час 59 минут. На счету Гёргес 8 эйсов, 3 двойные ошибки и 6 брейков. Её соперница отметилась 3 подачами навылет, 7 двойными ошибками и 4 реализованными брейк-пойнтами.



Напомним, сборные Латвии и Германии сражаются за право остаться в Мировой группе командного турнира.



В первом матче игрового дня латвийка Елена Остапенко уступила немке Андреа Петкович со счётом 5:7, 4:6. Стоит отметить, что лидер сборной Германии Анжелика Кербер пропускает матчи из-за болезни.

Остапенко уступила Петкович в матче Кубка Федерации