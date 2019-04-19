Фоньини добыл волевую победу над Чоричем и сыграет с Надалем в 1/2 финала Монако

Итальянец Фабио Фоньини (13) в четвертьфинальном матче турнира в Монте-Карло одержал волевую победу над представителем Хорватии Борной Чоричем (9) – 1:6, 6:3, 6:2.



Стоит отметить, что Фоньини уступал в ходе встречи — 1:6, 0:2, однако сумел вернуться в игру и пробиться в следующий раунд.



Продолжительность встречи составила 2 часа. Итальянский теннисист допустил 4 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. Чорич выполнил 1 подачу навылет, допустил 2 двойные ошибки и оформил 3 брейка.



За выход в финал соревнований Фоньини поборется со второй ракеткой мира из Испании Рафаэлем Надалем. Ранее теннисисты встречались 14 раз, однако Фабио победил лишь трижды.



Турнир категории «Мастерс» пройдёт на грунтовых кортах Монте-Карло с 14 по 21 апреля. Действующим чемпионом соревнований является Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл японца Кей Нисикори со счётом 6:3, 6:2.