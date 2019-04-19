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Фоньини добыл волевую победу над Чоричем и сыграет с Надалем в 1/2 финала Монако

Фоньини добыл волевую победу над Чоричем и сыграет с Надалем в 1/2 финала Монако
Теннис / ATP

Итальянец Фабио Фоньини (13) в четвертьфинальном матче турнира в Монте-Карло одержал волевую победу над представителем Хорватии Борной Чоричем (9) – 1:6, 6:3, 6:2.

Стоит отметить, что Фоньини уступал в ходе встречи — 1:6, 0:2, однако сумел вернуться в игру и пробиться в следующий раунд.

Продолжительность встречи составила 2 часа. Итальянский теннисист допустил 4 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. Чорич выполнил 1 подачу навылет, допустил 2 двойные ошибки и оформил 3 брейка.

За выход в финал соревнований Фоньини поборется со второй ракеткой мира из Испании Рафаэлем Надалем. Ранее теннисисты встречались 14 раз, однако Фабио победил лишь трижды.

Турнир категории «Мастерс» пройдёт на грунтовых кортах Монте-Карло с 14 по 21 апреля. Действующим чемпионом соревнований является Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл японца Кей Нисикори со счётом 6:3, 6:2.

19 апреля 2019 года, пятница. 19:40 МСК
Монте-Карло. 1/4 финала
Матч окончен
Борна Чорич
13
Хорватия
Борна Чорич
Б. Чорич
1 : 2
Фабио Фоньини
18
Италия
Фабио Фоньини
Ф. Фоньини
1 2 3
           
6 3 2
1 6 6
           
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