Надаль: первый сет матча с Пельей был тяжёлым как физически, так и морально

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал победу в четвертьфинальном матче соревнований в Монте-Карло. В двух партиях он обыграл аргентинца Гидо Пелью — 7:6 (7:1), 6:4. В ходе первой партии второй сеяный уступал со счётом 1:4.



«Первый сет был очень тяжёлым как физически, так и морально. Было очень непросто отойти от того факта, что я не сумел выиграть ни одной из своих первых трёх подач. Впрочем, я нашёл способ, и случилось это в самый нужный момент. При счёте 4:1 у Гидо было два геймбола, а вот с 1:5 отыграть было бы практически невозможно. Когда я оформил брейк при 1:4, то заиграл лучше.



В целом очень рад. Очередной полуфинал в Монте-Карло значит для меня очень много. Пелья? Он проводит отличный сезон, выигрывает много матчей на грунте. В Сан-Паулу он был в финале, в Буэнос-Айресе дошёл до полуфинала. Он выиграл много матчей подряд, а это придаёт уверенность», — цитирует Надаля официальный сайт АТР.



Следующим соперником испанца станет итальянец Фабио Фоньини.

Надаль хочет дюжину. Кто помешает испанцу в очередной раз завоевать Монте-Карло? На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Италией за место в элите.