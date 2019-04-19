Андрееску не выходила на корт более трёх недель из-за проблем с плечом

18-летняя канадка Бьянка Андрееску продолжает восстанавливаться от травмы плеча, из-за которой она была вынуждена сняться с турнира категории Premier в Майами (США). Уже более трёх недель она не брала ракетку в руки, сообщает Tennis.Life.



«Сейчас Бьянка много занимается физической подготовкой – основное внимание уделяется именно ей. В следующий понедельник она пойдёт на осмотр, и мы посмотрим, что из этого получится», – заявил тренер канадки Сильвен Бруно.



В текущем сезоне Андрееску провела 34 матча, из которых выиграла 31. Это лучший результат в её карьере. Никогда ранее она не выигрывала более 22 матчей за весь сезона. В её активе победа на турнире категории «Челленджер» в Ньюпорт и на соревнованиях категории Premier в Индиан-Уэллсе (США).