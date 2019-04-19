Надаль прокомментировал победу Медведева над Джоковичем

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева в четвертьфинальном матче «Мастерса» в Монте-Карло. В трёх партиях он обыграл серба Новака Джоковича – 6:3, 4:6, 6:2.



«Всегда, когда Новак проигрывает, это кажется странным. Почему? Потому что он очень сильный игрок. Но ведь все мы люди, не так ли? Каждый день вы играете против нового соперника, который тоже хочет выиграть. Вот так и работает спорт.



Да, вероятно, сегодня Новак провёл плохую игру. Когда он выиграл второй сет, показалось, что Даниил устал и матч отойдёт к Джоковичу. Тем не менее Медведев отлично провёл третью партию. В целом он здорово играет на протяжении всего турнира и уже провёл несколько классных матчей», – цитирует Надаля Metro.



Надаль выиграл свой матч. В двух партиях он переиграл аргентинца Гидо Пельи – 7:6 (7:1), 6:4.

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