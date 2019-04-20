Фоньини: пришло время играть с действительно хорошим теннисистом

Итальянец Фабио Фоньини прокомментировал свою победу в четвертьфинальном матче «Мастерса» в Монте-Карло. В трёх партиях он обыграл хорвата Борну Чорича – 1:6, 6:3, 6:2. В полуфинале он сыграет с Рафаэлем Надалем.



«Думаю, что мне сегодня немного повезло, тем не менее я счастлив, потому что играю в полуфинале в Монте-Карло уже во второй раз. Я счастлив, потому что, конечно, я старался изо всех сил всю неделю, и теперь пришло время играть с действительно хорошим теннисистом.



Рафа? С ним тяжело на всех покрытиях. Я просто постараюсь насладиться этим матчем. Конечно же, нужно будет наилучшим образом восстановиться: хорошо покушать, хорошо выспаться, немного поиграть с сыном Федерико перед сном, ну а завтра… завтра новый день. В любом случае я постараюсь показать свою лучшую игру. Знаю, что будет сложно, но мой уровень позволяет сражаться с Надалем», – цитирует Фоньини официальный сайт АТР.



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