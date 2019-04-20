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Япония повела — 2-0 в матче плей-аут Мировой группы II Fed Cup с Нидерландами

Япония повела — 2-0 в матче плей-аут Мировой группы II Fed Cup с Нидерландами
Теннис / Кубок Федерации

Японская теннисистка Нао Хибино в матче плей-аут Мировой группы II Кубка Федерации обыграла представительницу Нидерландов Бибиан Схофс со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность матча составила 55 минут.

112-я ракетка мира выполнила 3 эйса, 1 раз ошиблась на подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов из девяти. Её соперница не подавала навылет, совершила 3 двойные ошибки и сделала 1 брейк.

Ранее японка Мисаки Дои нанесла поражение голландке Рихел Хогенкамп — 6:3, 6:4. Таким образом, после первого игрового дня Япония ведёт — 2-0.

21 апреля состоятся матчи Дои — Схофс, Хибино — Хогенкамп, а также парная встреча Шуко Аояма/Эри ХодзумиЛесли Керкхове/Деми Схурс.

В феврале японки уступили команде Испании в матче Мировой группы II со счётом 2-3, а голландки проиграли канадкам — 0-4.

20 апреля 2019 года, суббота. 06:30 МСК
Кубок Федерации. Мировая группа II. Плей-аут
Нао Хибино
Япония
Нао Хибино
Н. Хибино
Бибиан Схофс
Нидерланды
Бибиан Схофс
Б. Схофс
1 2 3
           
     
     
           
20 апреля 2019 года, суббота. 05:00 МСК
Кубок Федерации. Мировая группа II. Плей-аут
Мисаки Дои
Япония
Мисаки Дои
М. Дои
Рихел Хогенкамп
Нидерланды
Рихел Хогенкамп
Р. Хогенкамп
1 2 3
           
     
     
           
Состоялась жеребьёвка матча Япония — Нидерланды в плей-офф Мировой группы II КФ
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