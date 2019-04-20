Япония повела — 2-0 в матче плей-аут Мировой группы II Fed Cup с Нидерландами

Японская теннисистка Нао Хибино в матче плей-аут Мировой группы II Кубка Федерации обыграла представительницу Нидерландов Бибиан Схофс со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность матча составила 55 минут.

112-я ракетка мира выполнила 3 эйса, 1 раз ошиблась на подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов из девяти. Её соперница не подавала навылет, совершила 3 двойные ошибки и сделала 1 брейк.

Ранее японка Мисаки Дои нанесла поражение голландке Рихел Хогенкамп — 6:3, 6:4. Таким образом, после первого игрового дня Япония ведёт — 2-0.

21 апреля состоятся матчи Дои — Схофс, Хибино — Хогенкамп, а также парная встреча Шуко Аояма/Эри Ходзуми — Лесли Керкхове/Деми Схурс.

В феврале японки уступили команде Испании в матче Мировой группы II со счётом 2-3, а голландки проиграли канадкам — 0-4.