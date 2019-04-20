Фоньини: что могу сделать против Надаля? Я должен его убить!

Итальянский теннисист Фабио Фоньини поделился ожиданиями от полуфинального матча с испанцем Рафаэлем Надалем на турнире в Монте-Карло.



«Что могу сделать против него? Я должен его убить! Мне нечего терять, я люблю поединки подобного характера. Я проиграл ему больше, чем выиграл. Но, думаю, моя игра сейчас достаточно хороша, чтобы заставить его попотеть. Он тоже знает, что я могу навязать ему борьбу.



Он не очень хорошо играл вчера, но сегодня будет другой матч. Я должен поддерживать высокий темп во время всего поединка. Надеюсь, эта встреча не будет похожа на мой полуфинал 2013 года против Новака Джоковича здесь. Рассчитываю, что зрители будут на моей стороне. Этот турнир почти домашний для меня, больше чем Рим. Рад за родственников и друзей, которые приехали сюда на этой неделе, но особенно за себя», — приводит слова Фоньини Tennis World USA.

Надаль хочет дюжину. Кто помешает испанцу в очередной раз завоевать Монте-Карло? На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Италией за место в элите.