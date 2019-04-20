Сегодня, 20 апреля, пройдёт полуфинальный матч турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло, в котором встретятся россиянин Даниил Медведев, посеянный под 10-м номером, и Душан Лайович из Сербии. Начало матча запланировано на 14:30 мск.



По личным встречам впереди уроженец Москвы — 1-0.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Лайович в Монте-Карло.



Победитель этого поединка сыграет в финале либо с итальянцем Фабио Фоньини (13), либо с представителем Испании Рафаэлем Надалем, получившим второй номер посева.

Действующим чемпионом турнира в Монте-Карло является Надаль. В прошлогоднем финале он обыграл японца Кея Нисикори со счётом 6:3, 6:2.