Серена Уильямс заявила про свой инвестиционный фонд. Он появился ещё 5 лет назад

Американская теннисистка Серена Уильямс проинформировала о работе своей инвестиционной компании Serena Ventures. Фонд создали в 2014 году, однако официально об этом стало известно только сейчас. Фирма уже сотрудничает с более чем тридцатью компаниями, которые занимаются различными видами деятельности: продукты питания, здоровье и мода, информирует Business Insider.
«Я запустила Serena Ventures, чтобы предоставить возможность разнообразным отраслям», — заявила 23-кратная победительница турниров «Большого шлема».
Сообщается, что компания нацелена оказывать поддержку предпринимателям, уделив особое внимание женщинам и темнокожим людям. Вице-президентом фонда является Элисон Рапапорт — раньше она работала в финансовом холдинге JPMorgan.
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