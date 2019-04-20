Серена Уильямс заявила про свой инвестиционный фонд. Он появился ещё 5 лет назад

Американская теннисистка Серена Уильямс проинформировала о работе своей инвестиционной компании Serena Ventures. Фонд создали в 2014 году, однако официально об этом стало известно только сейчас. Фирма уже сотрудничает с более чем тридцатью компаниями, которые занимаются различными видами деятельности: продукты питания, здоровье и мода, информирует Business Insider.

«Я запустила Serena Ventures, чтобы предоставить возможность разнообразным отраслям», — заявила 23-кратная победительница турниров «Большого шлема».

Сообщается, что компания нацелена оказывать поддержку предпринимателям, уделив особое внимание женщинам и темнокожим людям. Вице-президентом фонда является Элисон Рапапорт — раньше она работала в финансовом холдинге JPMorgan.