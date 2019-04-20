Сегодня, 20 апреля, состоится первый матч плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации между сборными России и Италии, в котором Анастасии Потаповой будет противостоять Мартина Тревизан. Начало игры запланировано на 14:30 мск.

Ранее теннисистки не встречались.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Потапова — Тревизан на Кубке Федерации.



20 апреля также пройдёт ещё один матч, в котором сыграют Анастасия Павлюченкова и Жасмин Паолини.

Завтра, 21 апреля, поединки начнутся в 14:00. Сначала две одиночки — Павлюченкова – Тревизан и Потапова – Паолини, а затем парная комбинация, на которую номинированы Дарья Касаткина/Наталья Вихлянцева – Элизабетта Коччаретто/Сара Эррани.