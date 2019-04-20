Блинкова успешно стартовала в квалификации турнира в Штутгарте, Самсонова выбыла

Россиянка Анна Блинкова начала квалификацию турнира категории Premier в Штутгарте (Германия) с победы над чешкой Терезой Мартинцовой — 6:4, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 16 минут.

Во втором раунде отбора 20-летняя уроженка Москвы встретится с бельгийкой Гретье Миннен, которая оказалась сильнее Людмилы Самсоновой из России со счётом 6:4, 7:5.

Ранее от участия отказалась Мария Шарапова, которой организаторы предоставили «уайлд-кард». Россиянка не успела восстановиться после травмы плеча. Соревнования также пропустят Слоун Стивенс, Даниэль Коллинз и Доминика Цибулкова. Если от участия в турнире откажется ещё одна теннисистка, то в сетку попадёт Виктория Азаренко.

Турнир в Штутгарте пройдёт с 22 по 28 апреля. Действующей чемпионкой является чешка Каролина Плишкова.