Сегодня, 20 апреля, пройдёт второй матч плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации между сборными России и Италии, в котором Анастасия Павлюченкова сыграет с Ясмине Паолини. Начало поединка запланировано на 16:00 мск.



Ранее теннисистки не встречались.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Паолини на Кубке Федерации.

Завтра, 21 апреля, поединки начнутся в 14:00. Сначала две одиночки — Павлюченкова – Мартина Тревизан и Анастасия Потапова – Паолини, а затем парная комбинация, на которую номинированы Дарья Касаткина/Наталья Вихлянцева – Элизабетта Коччаретто/Сара Эррани.

Напомним, по регламенту соревнований капитаны команд могут вносить изменения в составе участников воскресных поединков из числа запасных. Пятые игроки в составах команд – Влада Коваль и Камила Джорджи.