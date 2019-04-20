Медведев, выигрывая — 5:1 в 1-м сете, уступил Лайовичу на турнире в Монте-Карло

В полуфинале турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло россиянин Даниил Медведев, посеянный под 10-м номером, в двух сетах проиграл Душану Лайовичу из Сербии — 5:7, 1:6. Продолжительность матча составила 1 час 36 минут.

Уроженец Москвы не выполнил ни одного эйса и реализовал 2 брейк-пойнта из четырёх. Его соперник дважды подал навылет и сделал 6 брейков. Кроме того, оба теннисиста допустили по 3 двойные ошибки.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Лайович в Монте-Карло.



В финале Лайович сыграет либо с итальянцем Фабио Фоньини (13), либо с представителем Испании Рафаэлем Надалем, получившим второй номер посева.

Действующим чемпионом турнира в Монте-Карло является Надаль. В прошлогоднем финале он обыграл японца Кея Нисикори.