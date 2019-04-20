Звонарёва начала квалификацию на турнире в Штутгарте с победы над Зарицкой

Россиянка Вера Звонарёва на старте квалификации турнира в Штутгарте (Германия) в двух сетах переиграла представительницу Чехии Анастасию Зарицкую со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 23 минуты.

Другая российская теннисистка, Варвара Флинк, в первом раунде отбора уступила американке Бернарде Пера, отказавшись продолжать матч при счёте 7:6 (7:2), 1:1.

Ранее от участия отказалась Мария Шарапова, которой организаторы предоставили «уайлд-кард». Россиянка не успела восстановиться после травмы плеча. Соревнования также пропустят Слоун Стивенс, Даниэль Коллинз и Доминика Цибулкова.

Турнир в Штутгарте пройдёт с 22 по 28 апреля. Действующей чемпионкой является чешка Каролина Плишкова.