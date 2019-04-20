Потапова: выиграть первый матч за сборную – потрясающее ощущение

Российская теннисистка Анастасия Потапова поделилась эмоциями после победы над Мартиной Тревизан со счётом 2:6, 6:3, 6:1 в первом матче плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации между сборными России и Италии.



«Выиграла первый матч в одиночке за сборную – потрясающее ощущение. Конечно, в первом сете немного зажалась по той причине, что играю дома, первый раз меня так поставили, что я открываю матч. Все родные, друзья – все здесь, и меня, конечно же, из-за этого зажало. Но рада, что справилась с этим и повернула ход игры в мою сторону.



Роль сыграли нервы. Меня при счёте 0:2 во втором сете «отпустило», причём конкретно. Я прямо выдохнула. И капитан сказал мне фокусироваться только на подаче, потому что в первом сете у меня, как мне сказали, был маленький процент первой подачи. Он мне сказал: «Делай один удар – это подача. И дальше всё у тебя будет окей». Он был прав – так и вышло.



Двойные ошибки? Это уже меня захлёстывало желание поскорее закончить – подать со второй эйс. Но рада, что справилась с этим. Отпустила ситуацию и просто играла каждый мяч», — передаёт корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.