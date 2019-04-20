Вихлянцева: если завтра надо будет выйти на корт, я готова

Игрок сборной России по теннису Наталья Вихлянцева поделилась эмоциями от первого игрового дня полуфинала Мировой группы II Кубка Федерации с командой Италии и выразила готовность сыграть в завтрашней встрече.



«Настроение отличное. Было два хороших матча, очень довольна, что счёт 2-0. Мы старались, болели, поддерживали их на скамейке как могли — заводили публику и наших игроков. Девочки в хорошей форме, показали хорошую игру, и результат следует из этого, поэтому победы будут. Если надо будет мне завтра выйти на корт, я всегда готова», — приводит слова теннисистки корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.



Завтра, 21 апреля, поединки начнутся в 14:00. Сначала состоятся две одиночные встречи — Павлюченкова — Тревизан и Потапова — Паолини, а затем парная, в которой сыграют Дарья Касаткина/Наталья Вихлянцева — Элизабетта Коччаретто/Сара Эррани.