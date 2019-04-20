Куницын: соперница не справлялась со скоростью Потаповой

Тренер женской России по теннису Игорь Куницын подвёл итоги первого дня полуфинала Кубка Федерации, после которого российская команда обыгрывает Италию со счётом 2:0.



«Что касается первого матча, Настя Потапова начала в свойственной ей агрессивной манере и где-то минут 30 ей не удавалось найти свой ритм. Потому что она играет агрессивно, рано берёт мяч, значит, должна попадать очень чисто, практически идеально. У неё было меньше всего времени на подготовку здесь по объективным причинам – она позже всех приехала. Поэтому и ушло на притирку довольно много времени, хотя при этом в двух геймах первого сета были брейк-пойнты. Так что счёт 6:2 не совсем, скажем так, отражает рисунок игры.



Но она молодец, показала характер, и даже при счёте 2:0 во втором сете играла дисциплинированно, придерживалась плана, переломила ход игры, нашла свой ритм. А с её скоростью дальше соперница уже не справлялась. Она молодец, первый матч играла дома. Это тоже непростое испытание для любого спортсмена играть дома первый раз.



Настя Павлюченкова – тоже молодец. Смотреть такой волнительный матч — и потом выходить и играть второй. Она играла первым номером — это дополнительное давление, ведь все от неё ждали результата в первую очередь. Волнительное было начало, но она здорово отыграла в решающие моменты, особенно два тай-брейка, где играла значительно лучше соперницы. Пускай с небольшими спадиками, но, считаю, для первого дня здорово справилась.



По поводу второго дня всё может быть. Сейчас главная задача, особенно медицинского штаба, — восстанавливать девчонок и готовить всех к завтрашнему дню. И уже в воскресенье будем решать по поводу следующих матчей», — сказал Куницин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.