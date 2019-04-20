Павлюченкова: победа Потаповой придала мне уверенности

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поделилась эмоциями после победы над Ясмине Паолини во втором полуфинальном поединке Кубка Федерации с командой Италии.



«Долгое ожидание матча на меня особо не повлияло. Наоборот, я вышла более уверенной, когда счёт стал 1-0 в нашу пользу. Всегда приятнее выходить после победы. Я просто не могла сегодня найти ритм. Не могла понять – играть мне менее активно или более активно. Не очень хорошо соперницу знала. Показалось, она просто более увереннее начала сегодня матч.



Наверное, это мы с Настей не очень удачно начинали и потом прибавляли в ходе матча. Что происходило у соперниц, не знаю, потому что сконцентрировалась больше на себе. Не смотрела на неё. Что касается второго сета, я немножко упустила концентрацию в начале, она снова вернулась в матч и вела — 3:1. Так что не могу сказать, что она как-то перестала играть.



Корт хороший, несмотря на то что всегда непросто класть теннисное покрытие в нетеннисных зданиях. Тем более грунт — очень специфическое покрытие, и даже иногда на «Ролан Гаррос» тоже ямы присутствуют и неровности, что же ждать от других кортов. Тем не менее очень неплохой корт.



Мне кажется, публика не знала, как себя вести, наверное. Они были то громкими, то никак. Видимо, по счёту расстраивались, когда я проигрывала. Как-то тихо всё было. И потом, мне понравилось, что девочки в нашей команде были заводные. Как-то подняли всем потом настроение и завели публику», — передаёт корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.