Капитан сборной Италии: опыт российских теннисисток сыграл свою роль

Капитан женской сборной Италии по теннису Татьяна Гарбин прокомментировала первый день полуфинала Кубка Федерации, после которого её команда уступает россиянкам со счётом 0:2.



«На самом деле я рада за своих игроков, они показали высокий уровень тенниса, который поможет им набрать очки в дальнейшем, в их индивидуальном рейтинге.



Могу сказать, что у нас был план. Оба наших игрока на сто процентов его выполнили, всё, что от них требовалось. Но сыграл свою роль опыт российских теннисисток. Хотя Потапова молодой игрок, но она играла на очень высоком уровне в юниорах. Я прекрасно знаю её теннисную биографию — она выиграла юниорский Уимблдон. И она перескочила через несколько этапов и здорово играет. Нам нужно научиться управлять собой и теми ключевыми ситуациями, которые возникают в ходе матча. Именно это и стало причиной победы россиянок в обоих матчах.



Будем ли менять заявку на воскресенье? Не уверена. Пока не готова дать ответ. Сегодня поговорю с моими игроками. Мы вечером с ними встретимся и посмотрим», — передаёт корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.