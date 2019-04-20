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Сборные Франции и Румынии играют вничью в полуфинале Кубка Федерации — 1-1

Сборные Франции и Румынии играют вничью в полуфинале Кубка Федерации — 1-1
Теннис / Кубок Федерации

В полуфинале Кубка Федерации румынская теннисистка Симона Халеп в двух сетах переиграла француженку Кристину Младенович со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 40 минут.

Халеп выполнила три эйса, один раз ошиблась на подаче и реализовала пять брейк-пойнтов из 17. В активе её соперницы две подачи навылет, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт, единственный для неё в матче.

Во второй встрече представительница Франции Каролин Гарсия победила Михаэлу Бузэрнеску из Румынии со счётом 6:3, 6:3.

Завтра, 21 апреля, состоятся матчи Гарсия — Халеп, Младенович — Бузэрнеску, а также парная встреча Каролин Гарсия/Кристина МладеновичИрина Бегу/Моника Никулеску.

В четвертьфинале соревнований сборная Франции обыграла бельгиек — 3-1, а команда Румынии одолела Чехию — 3-2.

20 апреля 2019 года, суббота. 15:00 МСК
Кубок Федерации. Мировая группа. 1/2 финала
Матч окончен
Кристина Младенович
Франция
Кристина Младенович
К. Младенович
0 : 2
Симона Халеп
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
1 2 3
           
3 1  
6 6  
           
20 апреля 2019 года, суббота. 17:20 МСК
Кубок Федерации. Мировая группа. 1/2 финала
Матч окончен
Каролин Гарсия
Франция
Каролин Гарсия
К. Гарсия
2 : 0
Михаэла Бузэрнеску
Румыния
Михаэла Бузэрнеску
М. Бузэрнеску
1 2 3
           
6 6  
3 3  
           
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