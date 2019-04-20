Сборные Франции и Румынии играют вничью в полуфинале Кубка Федерации — 1-1

В полуфинале Кубка Федерации румынская теннисистка Симона Халеп в двух сетах переиграла француженку Кристину Младенович со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 40 минут.



Халеп выполнила три эйса, один раз ошиблась на подаче и реализовала пять брейк-пойнтов из 17. В активе её соперницы две подачи навылет, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт, единственный для неё в матче.



Во второй встрече представительница Франции Каролин Гарсия победила Михаэлу Бузэрнеску из Румынии со счётом 6:3, 6:3.



Завтра, 21 апреля, состоятся матчи Гарсия — Халеп, Младенович — Бузэрнеску, а также парная встреча Каролин Гарсия/Кристина Младенович — Ирина Бегу/Моника Никулеску.



В четвертьфинале соревнований сборная Франции обыграла бельгиек — 3-1, а команда Румынии одолела Чехию — 3-2.