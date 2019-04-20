Путинцева одолела Бултер, отыграв 3 матчбола, и сравняла счёт в 1/2 финала КФ

Теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева во втором матче полуфинала Мировой группы II Кубка Федерации обыграла британку Кэйти Бултер со счётом 3:6, 6:2, 7:6 (8:6), отыгравшись с трёх матчболов в ходе решающего сета. Продолжительность поединка составила 2 часа 31 минуту.



Путинцева выполнила 3 эйса, 2 раза ошиблась на подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. В активе её визави 6 подач навылет, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9 попыток.



В первом матче представительница Казахстана Зарина Дияс в трёх сетах уступила британке Йоханне Конте – 6:4, 3:6, 2:6.



Завтра, 21 апреля, состоятся матчи Конта — Путинцева, Бултер — Дияс, а также парная встреча Хэрриет Дарт / Хитер Уотсон — Анна Данилина / Галина Воскобоева.