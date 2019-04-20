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Путинцева одолела Бултер, отыграв 3 матчбола, и сравняла счёт в 1/2 финала КФ

Путинцева одолела Бултер, отыграв 3 матчбола, и сравняла счёт в 1/2 финала КФ
Теннис / Кубок Федерации

Теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева во втором матче полуфинала Мировой группы II Кубка Федерации обыграла британку Кэйти Бултер со счётом 3:6, 6:2, 7:6 (8:6), отыгравшись с трёх матчболов в ходе решающего сета. Продолжительность поединка составила 2 часа 31 минуту.

Путинцева выполнила 3 эйса, 2 раза ошиблась на подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. В активе её визави 6 подач навылет, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9 попыток.

В первом матче представительница Казахстана Зарина Дияс в трёх сетах уступила британке Йоханне Конте – 6:4, 3:6, 2:6.

Завтра, 21 апреля, состоятся матчи Конта — Путинцева, Бултер — Дияс, а также парная встреча Хэрриет Дарт / Хитер УотсонАнна Данилина / Галина Воскобоева.

20 апреля 2019 года, суббота. 15:40 МСК
Кубок Федерации. Мировая группа II. Плей-аут
Матч окончен
Йоханна Конта
Великобритания
Йоханна Конта
Й. Конта
2 : 1
Зарина Дияс
Казахстан
Зарина Дияс
З. Дияс
1 2 3
           
4 6 6
6 3 2
           
20 апреля 2019 года, суббота. 18:50 МСК
Кубок Федерации. Мировая группа II. Плей-аут
Матч окончен
Кэйти Бултер
Великобритания
Кэйти Бултер
К. Бултер
1 : 2
Юлия Путинцева
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
1 2 3
           
6 2 6 6
3 6 7 8
           
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