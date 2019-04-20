Надаль: я сыграл один из худших матчей за последние 14 лет

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал своё поражение итальянцу Фабио Фоньини в полуфинале турнира в Монте-Карло (Монако) со счётом – 4:6, 2:6.



«Я сыграл очень плохой матч против хорошего игрока, поэтому в этой ситуации я логично проиграл. Сегодня был такой день, когда все пошло не так. Я, вероятно, сыграл один из худших матчей на грунте за последние 14 лет. И сегодня я заслужил поражение, потому что играл против игрока, который был лучше меня.



Всегда ожидаешь лучшего, но нужно быть готовым принять и негативные вещи. Сегодня я упустил возможности в очень важном для меня матче. Конечно, мне грустно от этого. Мы можем говорить о технических или тактических вещах, но это тот случай, когда чувства ритма вообще нет. Когда так происходит, трудно найти объяснение всему остальному», — приводит слова испанца ATP Tour.