Кис проиграла 80-й ракетке мира в полуфинале Кубка Федерации

Американская теннисистка Мэдисон Кис в первом полуфинальном матче плей-офф Мировой группы Кубка Федерации в двух сетах уступила швейцарке Виктории Голубич, занимающей 80-строчку мирового рейтинга, со счётом 2:6, 3:6. Продолжительность матча составила 1 час 21 минуту.



Голубич не выполнила ни одного эйса, 9 раз ошиблась на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. В активе её визави также ни одной подачи навылет, 2 двойных ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх.



Сегодня также состоятся матчи Стивенс – Бачински, Стивенс — Голубич, Кис — Бачински, а также парная встреча Софья Кенин / Джессика Пегула — Илена Ин-Альбон / Конни Перрин.



Сборная США уступила в четвертьфинале Мировой группы команде Австралии – 2-3. Швейцарки в 1/4 Мировой группы II оказались сильнее Италии – 3-1.

