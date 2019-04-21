Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Кис проиграла 80-й ракетке мира в полуфинале Кубка Федерации

Кис проиграла 80-й ракетке мира в полуфинале Кубка Федерации
Теннис / Кубок Федерации

Американская теннисистка Мэдисон Кис в первом полуфинальном матче плей-офф Мировой группы Кубка Федерации в двух сетах уступила швейцарке Виктории Голубич, занимающей 80-строчку мирового рейтинга, со счётом 2:6, 3:6. Продолжительность матча составила 1 час 21 минуту.

Голубич не выполнила ни одного эйса, 9 раз ошиблась на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. В активе её визави также ни одной подачи навылет, 2 двойных ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх.

Сегодня также состоятся матчи Стивенс – Бачински, Стивенс — Голубич, Кис — Бачински, а также парная встреча Софья Кенин / Джессика ПегулаИлена Ин-Альбон / Конни Перрин.

Сборная США уступила в четвертьфинале Мировой группы команде Австралии – 2-3. Швейцарки в 1/4 Мировой группы II оказались сильнее Италии – 3-1.

20 апреля 2019 года, суббота. 22:40 МСК
Кубок Федерации. Мировая группа. Плей-офф
Матч окончен
Мэдисон Кис
США
Мэдисон Кис
М. Кис
0 : 2
Виктория Голубич
Швейцария
Виктория Голубич
В. Голубич
1 2 3
           
2 3  
6 6  
           
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент