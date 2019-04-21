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Азаренко обыграла Стосур и сравняла счёт в полуфинале Кубка Федерации

Азаренко обыграла Стосур и сравняла счёт в полуфинале Кубка Федерации
Теннис / Кубок Федерации

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко в полуфинале Мировой группы Кубка Федерации в двух сетах переиграла австралийку Саманту Стосур – 6:1, 6:1 в матче Австралия — Беларусь. Счёт в серии – 2-2, всё решит парная встреча.

Продолжительность матча составила 59 минут. Азаренко выполнила 4 подачи навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Стосур 1 эйс, 8 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт, единственный для неё в матче.

Победитель полуфинала определится в парной встрече Эшли Барти / Саманта СтосурВиктория Азаренко / Арина Соболенко.

В 1/4 финала Австралия обыграла США со счётом 3-2, а Беларусь уверенно расправилась с командой Германии – 4-0.

21 апреля 2019 года, воскресенье. 07:55 МСК
Кубок Федерации. Мировая группа. 1/2 финала
Матч окончен
Саманта Стосур
Австралия
Саманта Стосур
С. Стосур
0 : 2
Виктория Азаренко
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
1 2 3
           
1 1  
6 6  
           
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