Азаренко обыграла Стосур и сравняла счёт в полуфинале Кубка Федерации

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко в полуфинале Мировой группы Кубка Федерации в двух сетах переиграла австралийку Саманту Стосур – 6:1, 6:1 в матче Австралия — Беларусь. Счёт в серии – 2-2, всё решит парная встреча.



Продолжительность матча составила 59 минут. Азаренко выполнила 4 подачи навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Стосур 1 эйс, 8 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт, единственный для неё в матче.



Победитель полуфинала определится в парной встрече Эшли Барти / Саманта Стосур — Виктория Азаренко / Арина Соболенко.



В 1/4 финала Австралия обыграла США со счётом 3-2, а Беларусь уверенно расправилась с командой Германии – 4-0.