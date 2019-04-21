Лайович: при таком ветре невозможно было показывать нормальный теннис

Сербский теннисист Душан Лайович поделился впечатлениями от победы со счётом 7:5, 6:1 над россиянином Даниилом Медведевым в полуфинальном матче турнира в Монте-Карло.

«Невероятная игра. Было ужасно, когда я проигрывал — 1:5. Но затем я нашёл свой ритм и выиграл 10 геймов подряд. При таком ветре невозможно было показывать нормальный теннис.

Матч с Медведевым был самым сложным на турнире как в физическом, так и в психологическом плане. Он непростой соперник. Но сейчас после победы я могу насладиться этим моментом", — цитирует Лайовича официальный сайт ATP.

В финале Лайович сыграет с итальянцем Фабио Фоньини, который в полуфинале переиграл действующего чемпиона турнира в Монте-Карло испанца Рафаэля Надаля.