Фоньини: 99,9% фанатов купили билет на финал, чтобы увидеть Надаля, а не меня

Итальянский теннисист Фабио Фоньини (13) в преддверии финального матча с сербом Душаном Лайовичем на турнире в Монте-Карло (Монако) поделился ожиданиями от решающего поединка.



«Надеюсь, на финал придёт много людей. Кто-то, конечно, недоволен, потому что 99,9% купили билет, чтобы увидеть там Надаля, а не меня. Так что знаю, мне будет очень-очень тяжело.



Трудно придётся и Лайовичу. Это неожиданный финал, потому что, конечно, мы оба не были фаворитами в полуфинальных играх. Он играл очень хорошо и действительно крепко в течение всей недели.



Видел, как он победил Гоффена и Тима. И даже если Медведев был действительно не в лучшем состоянии, он вёл — 5:1 в первом сете и был очень хорош.



Будет сложно. Ему нечего терять, мне нечего терять. Мы начинаем с позиции 50/50. Даже если в рейтинге я выше его, знаю, что завтра мне придётся много бегать», — приводит слова итальянца Tennis World USA.

Финальный матч между Фабио Фоньини и Душаном Лайовичем состоится сегодня, 21 апреля, в 15:30 мск.