Медведев: на грунте есть шанс переломить ход матча в любую минуту, но я не смог

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение от серба Душана Лайовича со счётом 5:7, 1:6 в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло.

«В первом сете Лайович постепенно играл всё лучше и когда счёт стал 5:3 и 5:4 — он не упустил шанс. Если вернуться назад, то при 5:1 или 5:2 я мог бы реализовать свои возможности и завершить партию. Но мы никогда не узнаем, как всё могло бы закончиться. Я должен поздравить соперника.

Я продолжал сражаться. Мы знаем, что на грунте можно переломить ход матча в любую минуту. Доказательство — то, что я вёл 5:1 в первом сете и проиграл. Я говорил себе, что в любой момент смогу всё исправить, однако этого не произошло", — приводит слова Медведева официальный сайт ATP.