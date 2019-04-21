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Сборная России по теннису ни разу не проигрывала в КФ, ведя в ходе матча — 2-0

Сборная России по теннису ни разу не проигрывала в КФ, ведя в ходе матча — 2-0
Теннис / Кубок Федерации

Женская сборная России по теннису продолжает борьбу в полуфинале Мировой группы II Кубка Федерации с командой Италии, ведя в матче после первого игрового дня — 2-0. Встреча является 51-й в формате пяти поединков для российской команды в рамках этого турнира.

В 20 предыдущих матчах Кубка Федерации из 50 счёт после первого дня соревнований был 2-0, и во всех 20 случаях сборная России одерживала итоговую победу.

Первую победу в полуфинале одержала Анастасия Потапова, в трёх сетах одолев Мартину Тревизан со счётом 2:6, 6:3, 6:1. Почин партнёрши по команде поддержала Анастасия Павлюченкова, в напряжённой борьбе переигравшая Ясмине Паолини – 7:6, 7:6.

Сегодня, 21 апреля, состоятся поединки Павлюченкова — Тревизан и Потапова — Паолини, а также парная встреча Дарья Касаткина/Наталья ВихлянцеваЭлизабетта Коччаретто/Сара Эррани.

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