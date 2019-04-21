Тарпищев: если бы играла Джорджи, было бы сложнее, нас замучили травмы

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу сборной команды страны над представительницами Италии в матче плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации.



«Если бы играла Джорджи, было бы посложнее. А без неё шансы у нас были предпочтительнее изначально. Девочки серьёзно отнеслись к подготовке. Потапова готовилась к матчу на грунте в Барселоне. Единственное – нас замучили травмы. У всех девочек были потянуты ноги на новом покрытии, но они справились – помогла китайская медицина.



В принципе, особых волнений не было. Потапова вчера выиграла за счёт темпа. Если бы изначально играла чуть подлиннее, с вариациями по высоте над сеткой, было бы проще. Но у меня сомнений не было, что и она выиграет, и Павлюченкова. Всё закономерно. Если бы Джорджи играла, то могли бы и «повиснуть», а так как она травмирована, не играла в матче, то такой результат можно было предполагать.



Команда в новом составе у нас хорошая, дружная. Конечно, ещё нет явных лидеров, но сам факт, что они 4 матча подряд выиграли с учётом февральских поединков в Польше, это сплачивает. Молодец капитан Игорь Андреев. Мы дали ему в помощь Игоря Куницына, и они склеили всю эту ситуацию. Я считаю, что перспектива у команды хорошая. Лидеров, правда, пока не хватает в силу того, что смена поколений началась чуть позже, чем у ребят. И жалко, что мы теряем таких теннисисток, как Жук, Блинкова, которые чуть раньше заиграли, но соответственно в силу ряда экономических причин дальше выступают с большими проблемами. То есть был упущен процесс тренировки. Но думаю, что сейчас мы потихоньку эти дыры закроем – большое спасибо Бокареву Андрею Рэмовичу, который взвалил ношу финансовой подпитки в спорте высших достижений. Поэтому всё должно войти в нужное русло», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.