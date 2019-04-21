Поддержка Касаткиной и радость Павлюченковой. Яркие фото с Кубка Федерации

21 апреля в матче второго игрового дня между сборными России и Италии в плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации Анастасия Павлюченкова в двух сетах обыграла Мартину Тревизан со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 28 минут.



27-летняя уроженка Самары трижды подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из десяти. В активе Тревизан ни одного эйса, 3 ошибки на подаче и 3 брейк-пойнта.



«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Тревизан на Кубке Федерации



Павлюченкова принесла команде третье очко и итоговую победу в матче с Италией. Таким образом, женская сборная России вернулась в Мировую группу II Fed Cup.

Лучшие кадры с Кубка Федерации — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.