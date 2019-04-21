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Поддержка Касаткиной и радость Павлюченковой. Яркие фото с Кубка Федерации

Влада Коваль, Дарья Касаткина и Наталья Вихлянцева
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Поддержка Касаткиной и радость Павлюченковой. Яркие фото с Кубка Федерации
Теннис / Кубок Федерации

21 апреля в матче второго игрового дня между сборными России и Италии в плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации Анастасия Павлюченкова в двух сетах обыграла Мартину Тревизан со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 28 минут.

27-летняя уроженка Самары трижды подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из десяти. В активе Тревизан ни одного эйса, 3 ошибки на подаче и 3 брейк-пойнта.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния.
Текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Тревизан на Кубке Федерации

Павлюченкова принесла команде третье очко и итоговую победу в матче с Италией. Таким образом, женская сборная России вернулась в Мировую группу II Fed Cup.

Лучшие кадры с Кубка Федерации — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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