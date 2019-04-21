Кириленко – о роли тренера сборной России: чувствую себя отлично

Финалистка двух турниров «Большого шлема» в парном разряде и бронзовый призёр Олимпийских игр, Мария Кириленко оценила свой первый опыт в качестве тренера сборной страны.



«Чувствую себя отлично в новой роли, только положительные эмоции сейчас. Надеюсь, что принесла хоть какой-то плюс девчонкам. Вообще девчонки все молодцы – смогли перебороть свои эмоции, нервы и это самое главное. Поэтому и такой результат на табло – 4-0.



Как работалось в этом тренерском штабе и в частности с капитаном Игорем Андреевым?

Отлично. Все очень дружные, весёлые, у нас атмосфера была очень классная. Все девчонки молодые, молодцы, очень дружно прошла эта неделя.



Как отметим? Я даже не знаю. Это надо разговаривать с командой – какие у кого планы. Потому что завтра все улетают, у всех новая неделя, новые турниры. Я ничего предложить не могу», — передаёт слова Кириленко корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.



Сборная России обыграла Италию — 3-0, и вернулась в Мировую группу II Fed Cup.