Тарпищев: спортсмены старшего поколения – за предыдущий регламент Кубка Федераци

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев полагает, что новый регламент Кубка Федерации не будет способствовать развитию тенниса в различных странах.



«Сейчас пришёл лист-опросник из Международной федерации тенниса по женскому командному турниру. В Кубке Федерации хотят сделать то же самое, что и в Кубке Дэвиса. Но я вообще против. Думаю, что если бы сессия проходила не в Орландо, а в Европе, то этот новый регламент не прошёл бы.



Я считаю, что это ущемляет развитие регионального тенниса по многим странам. Всё-таки матч дома и матч на выезде – это важная национально-патриотическая часть. За счёт этого и происходит развитие регионов. А сейчас представьте, что будет, если ATP придумает командный Кубок мира, как когда-то проходил в Дюссельдорфе, Федерер придумал Кубок Лэйвера, сейчас женщины ещё сделают этот новый турнир, и в итоге нивелируются все командные соревнования. Потому что всё-таки у ATP и WTA денег больше. Я думаю, что это ещё не конец этих дебатов. Что вариант с возвратом назад ещё существует. Ведь «Космос», который организовывает новый Кубок Дэвиса, тоже просчитывает разные варианты.



Любопытно, что все спортсмены старшего поколения за предыдущий регламент. Помимо того что я сказал, ещё и теннис из стратегического вида – шахмат в движении — превратился в быстрые шахматы, в блиц. Очень тяжело, особенно у ребят, перестроить игрока в трёхсетовом матче, если он складывается поначалу неудачно. Не остаётся просто времени. В этом плане это обедняет теннис. Но посмотрим, что будет дальше», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.