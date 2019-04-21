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Коваль: быть с командой – это большая честь для меня

Коваль: быть с командой – это большая честь для меня
Теннис / Кубок Федерации

17-летняя российская теннисистка Влада Коваль поделилась эмоциями от дебюта в национальной сборной в матче плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации. Коваль и Анастасия Потапова одержали победу в парной встрече над итальянками Сарой Эррани и Жасмин Паолини со счётом 4:6, 6:3, 10:7.

«Мы уже играли с Настей Потаповой по юниорам за сборную России, выиграли чемпионат мира, и я рада снова разделять корт с Настей. И вообще быть с командой – это большая честь для меня, потому что этот опыт и эта атмосфера меня направляют на более высокие результаты, меня это только радует. И я надеюсь, что это не в последний раз», — передаёт слова Коваль корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Итоговый счёт матча Россия – Италия — 4-0. Ранее Анастасия Павлюченкова и Потапова выиграли три одиночные встречи, досрочно вернув женскую сборную России в Мировую группу II Кубка Федерации.

17-летняя Коваль дебютировала за сборную России в матче Кубка Федерации
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